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10 Numara Sportif Efeler 09 Didim Spor Kulübü'nde Yeni As Başkan

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10 Numara Sportif Efeler 09 Didim Spor Kulübü Başkanı Mahmut Gözüaçık, kulübün as başkanlık görevine tecrübeli teknik adam Hakan Yılmaz'ı getirdi. Yılmaz, gelecek planlaması ve genç yeteneklerin milli takımlara ulaşması hedefleriyle çalışacaklarını belirtti.

10 Numara Sportif Efeler 09 Didim Spor Kulübü Başkanı Mahmut Gözüaçık, kulübün as başkanlık görevine tecrübeli teknik adam Hakan Yılmaz'ı getirdi.

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi 10 Numara Sportif Efeler 09 Didim Spor Kulübü, başkan Mahmut Gözüaçık'ın liderliğinde idari bir yenilik yaşadı. Gözüaçık, kulübün as başkanlık görevine tecrübeli teknik adam Hakan Yılmaz'ı atadı. Atamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Gelecek planlaması olan ve ülkemiz futboluna değer katacak kulübümüze hizmet etmek benim için büyük bir onur olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, "Yolun sonunda inşallah genç yeteneklerimizi milli takımlar seviyesine ulaştırmayı ve kulüp olarak üst liglere çıkarak mücadele etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşil beyazlı kulübün yeni sezon hazırlıkları ise hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, Kocaeli'deki Kartepe kampında antrenman ve hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, yeşil beyazlıların Kartepe'deki ilk etap kamp çalışmaları 29 Temmuz'da biteceği, daha sonra 15 günlük ikinci etap kamp çalışmalarına yine Kartepe'de başlayacağı bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Yılmaz Efeler Didim Spor Futbol Spor Güncel Haberler

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