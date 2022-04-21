10 numara çocuk! Alex'in emanetini Arda Güler devralıyor

Yönetim, Arda'nın özgüvenini üst seviyeye çıkaracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de Arda Güler'e dev sorumluluk verilecek. Genç yıldız adayının gelecek sezondan itibaren 10 numaralı forma ile mücadele etmesi planlanıyor. Bu numara, sezon sonunda veda edilmesi beklenen Mesut Özil'de.

BANKO OLACAK

Sözcü'deki habere göre; Yıldız transferi yapılsa bile 10 numara önce Arda Güler'e teklif edilecek. Arda kabul ederse, idol olarak gördüğü, odasının duvarına posterini astığı, kulübün heykelli efsanesi Alex de Souza'nın forma numarasını sırtına geçirecek. Fenerbahçe tarihinin ligdeki en genç golcüsü olan Arda, kulübün en genç 10 numarası olarak da taç giyecek. Yönetim bu motivasyon ile başarılı futbolcunun gelecek sezon ilk 11'in banko isimlerinden biri olmasını umuyor.

10 NUMARANIN HAKKINI VEREMEDİLER

Arda Güler, Alex'in ardından 10 numarayı giyen yıldızların yaşadığı şanssızlığı tersine çevirmeye çalışacak. Bu formayı geçen sezonlarda giyen futbolcular pek de başarılı olamadı. Diego, Van Persie, Giuliano, Kruse, Samatta ve Mesut Özil ya kısa süre oynayabildi ya da performanslarıyla taraftarları fazla memnun edemedi.

ADIMLARINI BİLİNÇLİ ATIYOR

Fenerbahçe; Arda Güler'e, genç futbolcu da kendine çok iyi bakıyor. Yönetim, Arda'nın üzerine titriyor ve gereken her türlü yardımı sağlayacak ortamı yaratıyor. Arda da özel kondisyoner ile çalışmanın yanı sıra beslenme uzmanı, mentör ve yaşam koçu desteği alıyor. 17'lik yetenek, zihinsel olarak da dünyaca ünlü bir yıldız olmanın ilk adımlarını atıyor.

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