10 kişi kalan İngiltere, İspanya'yı 3-2 yenerek 43 maçlık seriye son verdi

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UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 8 maçla başladı.

Ligde 6. haftanın ilk gününde, A ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Milli Takım, deplasmanda Fransa'ya konuk olduğu gruptaki son maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini Emirhan Topçu (kendi kalesine) ve Kroupi atarken, milli takımın tek golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Gruptaki diğer mücadelede Belçika, sahasında ağırladığı İtalya'yı 4-1 yendi.

Fransa'nın 13 puanla lider tamamladığı A Ligi 1. Grup'ta, Belçika 12 puanla ikinci, İtalya 10 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Türkiye ise son sırada yer alıyor.

10 kişi kalan İngiltere'den tarihi galibiyet

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.

Harry Kane, Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle 3-0 öne geçen İngiltere, 63. dakikada Elliot Anderson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Mikel Oyarzabal ve Nico Williams'ın golleriyle skoru 3-2 yapan İspanya'nın son bölümdeki çabaları sonuç vermedi ve İngiltere, rakibinin 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

15 puana sahip iki ülkeden İngiltere'nin averajla lider, İspanya'nın ikinci olduğu grupta, Hırvatistan 6 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Çekya ise dördüncü sırada yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Fransa-Türkiye: 2-1

Belçika-İtalya: 4-1

3. Grup:

Hırvatistan-Çekya: 2-1

İspanya-İngiltere: 2-3

C Ligi

1. Grup:

Belarus-Arnavutluk: 0-2

Finlandiya-San Marino: 7-2

2. Grup:

Kıbrıs Rum Kesimi-Karadağ: 1-4

Letonya-Ermenistan: 0-0

Kaynak: AA