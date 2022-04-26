10 dakikada karizmalarını çizdiler! Real Madrid, tarihinde hiç bu kadar gol yemedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 dakikada karizmalarını çizdiler! Real Madrid, tarihinde hiç bu kadar gol yemedi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:
10 dakikada karizmalarını çizdiler! Real Madrid, tarihinde hiç bu kadar gol yemedi

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City deplasmanında maçın başında tam anlamıyla kabus yaşadı. City'nin baskısına direnemeyen İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 11 dakikasında 2 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in büyüsü bozuldu. OPTA'nın verilerine göre İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 11 dakikasında 2 gol yedi.

10 dakikada karizmalarını çizdiler! Real Madrid, tarihinde bu kadar gol yemedi

BENZEMA UYANDIRDI

Manchester City, 2. dakikada Kevin de Bruyne'nün golüyle öne geçti. 11. dakikada Gabriel Jesus sahneye çıktı. City, ardından farkı açabilecek pozisyonlar da yakaladı. Ancak Mahrez ve Foden cömertçe harcadı. 33. dakikada Real Madrid'in süper starı Benzema, farkı 1'e indirdi. Real Madrid bu golle ilk yarıda City'nin hakimiyetine son verdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Real Madrid, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title