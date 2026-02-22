Haberler

10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
TFF 1. Lig 27. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Serikspor'u 4-0 yenerek hem liderliği geri aldı hem de son 10 maçında 10. galibiyetini elde etti.

  • Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Serikspor'u 4-0 mağlup etti.
  • Erzurumspor FK, son 10 maçta 10 galibiyet alarak puanını 57'ye çıkardı ve ligde liderliği geri aldı.
  • Erzurumspor'un golleri 12. dakikada Alan Montes, 38. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 82. dakikada Fernando Andrade ve 83. dakikada Sefa Akgün tarafından atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK ile Serikspor ile karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, 4-0'lık skorla kazandı.

ERZURUMSPOR 4 GOLLE GÜLDÜ

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Alan Montes (K.K), 38. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 82. dakikada Fernando Andrade ve 83. dakikada Sefa Akgün attı.

10'DA 10 YAPTI, LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Bu sonuçla birlikte son 10 maçta 10. kez kazanan Erzurumspor FK, puanını 57 yaparak liderliğini geri aldı. Serikspor ise 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor, Vanspor deplasmanına gidecek. Serikspor, Sivasspor'u kendi evinde konuk edecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

