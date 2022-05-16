10 bin nüfuslu ilçenin finale yükselen takımı - Haberler

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10 bin nüfuslu ilçenin finale yükselen takımı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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10 bin nüfuslu ilçenin finale yükselen takımı

10 bin nüfuslu Amasya'nın Taşova ilçesinde Atatürk Ortaokulu Atletizm Takımı, milyon nüfuslu büyük şehir takımlarını geride bırakarak finale yükseldi.

TAŞOVA, AMASYA (İHA) - 10 bin nüfuslu Amasya'nın Taşova ilçesinde Atatürk Ortaokulu Atletizm Takımı, milyon nüfuslu büyük şehir takımlarını geride bırakarak finale yükseldi.

Taşova ve Amasya'da ilk kez yapılan puanlı atletizm müsabakalarında Taşova Atatürk Ortaokulu Atletizm Takımı, 12 takım arasına girerek Türkiye finallerine girmeye hak kazandı. Geride kalan takımlar arasında milyon nüfuslu iki tane İstanbul takımı var.

"12 takım arasında küçük bir ilçe takımı var"

Takım antrenörü Okan Aydın, "Sivas'ta yapılan puanlı atletizm okul sporları müsabakalarında Taşova Atatürk Ortaokulu takım halinde 14 il takımı arasında grup müsabakalarında ilk iki takım arasında yer alarak Diyarbakır'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandık. 12 takım arasında küçük bir ilçe takımı var. Öğrencilerimi kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum" dedi. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm, Türkiye, Taşova, Amasya, Spor, Haberler

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