1. Marmaris Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz altın kemerin sahibi oldu

Marmaris'te düzenlenen 1. Marmaris Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, finalde Ali Yanatma'yı yenerek altın kemerin sahibi oldu. Müsabakaya 300'ün üzerinde pehlivan katıldı ve yüzlerce güreş meraklısı takip etti. Başkan Oktay, organizasyonu turizm kenti Marmaris'in sporla bütünleştirmek istediklerini belirtti.

İçmeler Gölenye Stadı'nda düzenlenen 1. Marmaris Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi ünlü başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Marmaris Gölenye Stadı'nda 32'si başpehlivan olmak üzere 300'ün üzerinde pehlivanın katıldığı güreşlerde finalde Ali Yanatma'yı yenen Ali Gürbüz, altın kemerin sahibi oldu.

Marmaris Belediye Başkanlığı'nın himayesinde Marmaris Belediye Gençlik spor iş birliğiyle düzenlenen Marmaris Yağlı Güreşleri'ne er meydanının ünlü isimleri Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve Fatih Atlı'nın yanı sıra 300 sporcu katıldı. Küçük yaş gruplarının mücadelesiyle başlayan organizasyonu yüzlerce güreş meraklısı takip etti. Gün boyunca iki noktadan servisler de vatandaşları Gölenye Stadı'na taşıdı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Marmaris Belediye Gençlik Spor Başkanı Hasan Yaylalı, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay da müsabakaları izleyenler arasındaydı.

Finalde Ali Gürbüz'ün rakibi Ali Yanatma'yı yenmesi ile müsabakanın kazananı belli oldu. Dört kez Kırkpınar başpehlivanlığı kazanan Marmaris 1. Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Gürbüz, "Çok aziz bir seyircimiz var, dünyanın hiç spor organizasyonunda 12-13 saat oturup bir yere ayrılmadan izlenen bir spor dalı yoktur. Destekleyen, izleyen herkese ve bu organizasyona ev sahipliği yapan Marmaris Belediyesi'ne sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Başpehlivanlardan dereceye giren ilk üçe madalya ve Başpehlivan Ali Gürbüz'e altın madalya ile altın kemerini Başkan Oktay takdim etti. Marmaris güreşlerinde Ali Yanatma ikinci, İsmail Arkal üçüncü, Furkan Durmuş Altın ise dördüncü oldu.

Güreş ağası da seçilen Başkan Oktay, Turizm kenti Marmaris'i sporla da bütünleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Marmaris'te bu tür etkinlik düzenlenmiyordu. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmayı hedeflediğimiz organizasyonlardan biriydi ancak yaşadığımız doğal afetler nedeniyle ancak bu bahar yapabildik. Burada hedefimiz ata sporumuzu, tarihimizi, geçmişimizi unutmamak ve bu değerlerimizi ülkemizin dünyaya açılan pencerelerden biri olan Marmaris'ten dünyaya da daha iyi duyurabilmek. Farklı branşlarda, sanatta, sporda bilimde yani gücümüzün imkanımızın yettiği her alanda Marmaris Belediyesi olarak varız, tüm organizasyonlara desteğimiz sürecek."