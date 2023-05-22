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1. Lig'in gol kralı 4. kez Marco Paixao

1. Lig'in gol kralı 4. kez Marco Paixao

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunu 21 golle bitiren Altay'dan Marco Paixao, 4. kez ligde bu unvanı elde etti.

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunu 21 golle bitiren Altay'dan Marco Paixao, 4. kez ligde bu unvanı elde etti.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından ligden çekilmeleri kabul edilen Adanaspor ile Yeni Malatyaspor'un 24. haftadan itibaren oynaması gereken maçlar bu iki takım aleyhine 3-0 olarak tescil edildi. Söz konusu 28 maç dışında oynanan 314 müsabakada takımlar 831 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 2,65 olarak gerçekleşti.

Ligde 105 penaltı golünün yanı sıra futbolcular 21 golü kendi kalelerine gönderdi. Diğer gollerin 577'si ayakla, 128'i kafayla atıldı.

Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçları dışında en az gol atan takım Altaş Denizlispor (29), en fazla gol atan ekip ise Yılport Samsunspor (64) oldu.

Marco Paixao, 4. kez gol kralı

Altay formasıyla 21 gole ulaşan Marco Paixao, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarının ardından dördüncü kez ligin en golcü ismi oldu.

Paixao'yu 19 golle Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo, 17 golle Çaykur Rizespor'dan Bolasie Yala izledi.

Ligde son 10 sezonda en fazla gol atan isimler şöyle:

SezonOyuncuTakımGol
2013-2014Muhammet Reis-Slavko PericBalıkesirspor-Manisaspor19
2014-2015Jonathan AyiteAlanyaspor19
2015-2016Mickael PoteAdana Demirspor20
2016-2017Mickael PoteAdana Demirspor24
2017-2018Braian SamudioÇaykur Rizespor20
2018-2019Marco PaixaoAltay29
2019-2020Marco PaixaoAltay22
2020-2021Marco PaixaoAltay22
2021-2022Ahmet SağatMenemenspor17
2022-2023Marco PaixaoAltay21

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Yeni Malatyaspor Adanaspor Altay Spor Spor Haberler

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