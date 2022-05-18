1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi! Taraftarlar aynı konuda hemfikir oldu - Haberler

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1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi! Taraftarlar aynı konuda hemfikir oldu

Haberler.com - Spor
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Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, kararın karşılıklı anlaşarak verildiği belirtildi. Yeşil-siyahlı ekibin taraftarları bu kararı doğru bulurken, genç teknik direktörün misyonunu tamamladığını belirterek yönetimin hamlesine destek verdi.

2. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yola devam edilmeyeceği açıklandı.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARI AYIRDIK"

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız. Sn. Tuncay Şanlı hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi! Taraftarlar aynı konuda hemfikir oldu

TARAFTARLAR AYRILIĞI OLUMLU KARŞILADI

Yeşil-siyahlı kulübün taraftarları Tuncay Şanlı ile yolların ayrılmasına destek verdi. Taraftarlar, Şanlı'nın misyonunu tamamladığını belirterek genç hocaya teşekkür etti.

1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi! Taraftarlar aynı konuda hemfikir oldu

1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi! Taraftarlar aynı konuda hemfikir oldu

1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi! Taraftarlar aynı konuda hemfikir oldu

1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi! Taraftarlar aynı konuda hemfikir oldu

Haberler.com - Spor

Spor Toto 1. Lig, Tuncay Şanlı, Sakaryaspor, Spor, Haberler

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