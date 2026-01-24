Haberler

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ilk yarıyı 4-0 üstün tamamladığı maçta Boluspor'u 5-1 mağlup etti.

  • Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor'u 5-1 mağlup etti.
  • Ankara Keçiörengücü'nün golleri Francis Ezeh (3. ve 40. dakika), Halil Can Ayan (10. dakika), Odise Roshi (26. dakika) ve Ali Akman (82. dakika) tarafından atıldı.
  • Bu galibiyetle Ankara Keçiörengücü 33 puana yükselerek 32 puanda kalan Boluspor'un önüne geçti.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Boluspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankara Keçiörengücü, 5-1 kazandı.

İLK 40 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİLER

Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 3 ve 40. dakikalarda Francis Ezeh, 10. dakikada Halil Can Ayan, 26. dakikada Odise Roshi ve 82. dakikada Ali Akman kaydetti. Boluspor'un tek golü 79. dakikada Doğan Can Davas'tan geldi. Boluspor, 39. dakikada Doğan Can Davas'ın penaltı vuruşunda golü bulamadı.

RAKİBİNİ PUAN OLARAK GERİDE BIRAKTI

Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü puanını 33'e yükselterek rakibi Boluspor'un önüne geçti. Boluspor ise 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Ankara Keçörengücü, deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Boluspor, kendi sahasında küme düşme hattındaki Sakaryaspor'u konuk edecek.

