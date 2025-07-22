1. Lig'de ilginç transfer! Babası, oğlunu transfer etti
1. Lig'de Serik FK'yi çalıştıran Sergey Yuran, 28 yaşındaki defans oyuncusu olan Artem Yuran'ı transfer etti. Oyuncu, Serik FK ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden olan Serik FK, ilginç bir transfere imza attı.
BABASI, OĞLUNU TRANSFER ETTİ
Geçtiğimiz haftalarda Serik FK'nin başına geçen Sergey Yuran, takımına oğlunu transfer etti. 28 yaşındaki defans oyuncusu Artem Yuran, Akdeniz ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
SEZON RAKAMLARI
Artem Yuran geçen sezon Pari NN-2'de forma giydi ancak hiçbir karşılaşmada forma şansı bulamadı. 28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde toplam 76 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.