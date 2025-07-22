1. Lig'de ilginç transfer! Babası, oğlunu transfer etti

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden olan Serik FK, ilginç bir transfere imza attı.

BABASI, OĞLUNU TRANSFER ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda Serik FK'nin başına geçen Sergey Yuran, takımına oğlunu transfer etti. 28 yaşındaki defans oyuncusu Artem Yuran, Akdeniz ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SEZON RAKAMLARI

Artem Yuran geçen sezon Pari NN-2'de forma giydi ancak hiçbir karşılaşmada forma şansı bulamadı. 28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde toplam 76 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.