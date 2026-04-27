1. Lig'de gözler fotofinişte

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda Süper Lig'e yükselecek son ekip ile play-off'ta yoluna devam edecek son takım, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla belli olacak.

Erzurumspor FK'nin daha önce Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'de, doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olmak için iddialarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor son haftaya aynı puanla girdi.

Dün oynanan 37. hafta karşılaşmalarında SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1 puanlık avantajını kaybetti. Amed Sportif Faaliyetler'in Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldığı haftanın ardından iki ekibin de 73 puanı bulunuyor.

İkincilik için Amed Sportif Faaliyetler bir adım önde

Esenler Erokspor'un 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Atko Grup Pendikspor'u konuk edeceği son haftada, Amed Sportif Faaliyetler de aynı saatte Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç Diyarbakır ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, Diyarbakır'daki karşılaşma ise golsüz berabere sona erdi.

Amed Sportif Faaliyetler, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

Lig üçüncüsünün doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde Esenler Eroksporz ve Amed Sportif Faaliyetler'in yanı sıra az da olsa Arca Çorum FK'nin üçüncülük ihtimali bulunuyor.

Play-off'ta son sıra da belli olacak

Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor'un da play-off'ta mücadele etmesinin kesinleştiği ligde play-off'a kalacak son ekip için 2 aday bulunuyor.

Play-off için iddiasını sürdüren ve ligde 57 puanı olan iki ekipten Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün Eminevim Ümraniyespor deplasmanında puan arayacağı son haftada Özbeyli Bandırmaspor ise Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek.

Sezon içinde deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, Ankara'da rakibini 3-1 mağlup ettiği için olası puan eşitliğinde Balıkesir temsilcisini geride bırakacak.

Ligde Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.