1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç

TFF 1. Lig 13. hafta maçında Adana Demirspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 7-2 kazandı.

9 GOLLÜ ÇILGIN MAÇ

Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Odise Roshi,12 ve 55. dakikada Mame Diouf, 46. dakikada Oğuzcan Çalışkan, 72. dakikada Hüseyin Bulut, 24 ve 89. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Adana Demirspor'un iki golünü de 62 ve 70. dakikalarda Salih Kavrazlı attı.

PUANINI 17'YE YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü 17 puana yükselirken Adana Demirspor -17 puanla ligin dibinde yer alıyor. Ligin sonraki haftasında Keçiörengücü, Vanspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak