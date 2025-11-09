Haberler

1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç

1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Adana Demirspor'u 7-2 yendi.

  • TFF 1. Lig 13. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u 7-2 yendi.
  • Ankara Keçiörengücü'nün gollerini Odise Roshi (5. dakika), Mame Diouf (12 ve 55. dakikalar), Oğuzcan Çalışkan (46. dakika), Hüseyin Bulut (72. dakika) ve Junior Fernandes (24 ve 89. dakikalar) attı.
  • Ankara Keçiörengücü 17 puana yükseldi, Adana Demirspor -17 puanla ligde son sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig 13. hafta maçında Adana Demirspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 7-2 kazandı.

9 GOLLÜ ÇILGIN MAÇ

Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Odise Roshi,12 ve 55. dakikada Mame Diouf, 46. dakikada Oğuzcan Çalışkan, 72. dakikada Hüseyin Bulut, 24 ve 89. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Adana Demirspor'un iki golünü de 62 ve 70. dakikalarda Salih Kavrazlı attı.

PUANINI 17'YE YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü 17 puana yükselirken Adana Demirspor -17 puanla ligin dibinde yer alıyor. Ligin sonraki haftasında Keçiörengücü, Vanspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.