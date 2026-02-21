Haberler

1 ay içinde 3 kez hastaneye kaldırılan Lucescu'nun sağlık durumu belli oldu

1 ay içinde 3 kez hastaneye kaldırılan Lucescu'nun sağlık durumu belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son bir ay içerisinde üç kez hastaneye kaldırılan ünlü futbol adamı Mircea Lucescu'nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mart ayında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off Yarı Final'inde A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Romanya'da Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve görevine devam edeceği açıklandı.

  • Mircea Lucescu, 1 ay içinde 3 kez hastaneye kaldırıldı ve Brüksel'deki bir hastanede tedavi gördü.
  • Romanya Futbol Federasyonu, yapılan muayeneler sonrasında Lucescu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve takımının başında yer alacağını açıkladı.
  • Romanya ile Türkiye A Milli Futbol Takımı arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçı, 26 Mart'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Mart ayında İstanbul'da A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu merak ediliyordu. 1 ay içerisinde 3 kez hastaneye kaldırılan ve bir süredir Brüksel'deki hastanede tedavi gören 80 yaşındaki teknik adamın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

LUCESCU TAKIMININ BAŞINA DÖNÜYOR

Romanya Futbol Federasyonu, yapılan muayenelerin ardından Lucescu'nun durumunun iyi olduğunu ve takımının başında yer alacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Bu karar, son tıbbi değerlendirmeler ve federasyon yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan görüşmelerin ardından alındı." denildi.

''BU SÜREÇ BOYUNCA EN ÜST DÜZEYDE ÇALIŞTIK''

Konuyla ilgili açıklama yapan Lucescu, Romanya'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçlarına hazırlanmasının önemine değinerek, "Yardımcılarımla ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süreç boyunca en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve eminim ki bu maçlara çok iyi hazırlanacaklar. Yetenekliler ve Rumenleri mutlu etme arzusu taşıyorlar. Grubun hırsına ve gücüne ve bu anı aşma yeteneğine inanıyorum. Birlikte eleme turunu geçebileceğimizden eminim. Şimdi, tüm Rumen futbolu için çok önemli olan bu maçlara huzur içinde hazırlanmamıza olanak sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

KRİTİK MAÇ 26 MART'TA TÜPRAŞ STADYUMU'NDA

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılacağı müsabaka, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Özgür Özel 'Elime belge ulaştı' deyip, Erdoğan'a seslendi

"Elimde belge var" diyerek Erdoğan'a seslendi: Sattırmam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu