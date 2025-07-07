Giresunspor'a Süper Lig müjdesi

Geride bıraktığımız sezonda üçlü averajla rakiplerinin gerisinde kalarak Süper Lig'in kapısından dönen Giresunspor Erkek Hentbol Takımı, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Türkiye Hentbol Federasyonu, sürpriz bir karar alarak sezonu 3. sırada tamamlayan Giresunspor'u Süper Lig'e davet etti.

DEĞERLENDİRMELER SONUCU KARAR ALINDI

Giresunspor Erkek Hentbol Takımı, 2024-2025 sezonunda Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Ligi'nde Dörtlü Final grubuna kalmasına rağmen, üçlü averaj kuralı nedeniyle Süper Lig biletini alamamıştı. Yeşil beyazlı ekip, final etabında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmiş, genel averajda avantajlı olmasına rağmen üçlü averajda Bahçelievler Belediyesi ve Ankara Hentbol'un gerisinde kalmıştı.

Ancak Türkiye Hentbol Federasyonu ile yapılan olumlu görüşmeler sonucu Giresunspor'a müjdeli haber geldi. Federasyonun aldığı kararla, Giresun temsilcisi 2025-2026 sezonunda Erkekler Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Türkiye Hentbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, Önallar Giresunspor Hentbol Takımımız 2025-2026 sezonundan itibaren Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edecektir. Giresunsporumuz, sadece futbol değil; hentbol başta olmak üzere birçok amatör branşta da ilimizi temsil eden önemli bir değerdir. Yeni sezonda şehrimizi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız takımımıza başarılar diliyoruz.''

''ASIL MÜCADELEMİZ ŞİMDİ BAŞLIYOR''

Sezon boyunca büyük bir emekle çalıştıklarınız belirten Giresunspor Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Gökhan Kolukısaoğlu, sezon sonunda statü gereği elendiklerini ve bu durumun düzeltildiğini belirtti. Kolukısaoğlu yaptığı açıklamada, ''Sezon boyunca büyük bir emek verdik. Dörtlü Finallerde çok iyi performans sergilememize rağmen statü gereği üçlü averajda elendik. Ancak Türkiye Hentbol Federasyonu, Giresun'un potansiyelini, taraftarını ve tesislerini dikkate alarak bizi Süper Lig'e davet etti. Asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Süper Lig'de Giresunspor ismini en iyi şekilde temsil etmek ve kalıcı olmak istiyoruz.'' sözlerini sarf etti.