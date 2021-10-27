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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bitci Timsah ParkHakemler: Alim Kandemir, Osman Baruk, Mehmet KuruBursaspor: Canberk Yurdakul (Dk. 46 Deniz Aydın), Taha Altıkardeş, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 65 Acolatse), Uğur Kaan Yıldız, Aykut Akgün, Tuğbey Akgün (Dk. 77 Ofosu), Emirhan Aydoğan, Hasan Ayaroğlu, Eren Güler (Dk.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Alim Kandemir, Osman Baruk, Mehmet Kuru

Bursaspor : Canberk Yurdakul (Dk. 46 Deniz Aydın), Taha Altıkardeş, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 65 Acolatse), Uğur Kaan Yıldız, Aykut Akgün, Tuğbey Akgün (Dk. 77 Ofosu), Emirhan Aydoğan, Hasan Ayaroğlu, Eren Güler (Dk. 46 Vefa Temel), Batuhan Kör (Dk. 81 Hasan Sabri Karaca)

Ceyhanspor: Nusret Can Körümdük, Emre Alan (Dk. 85 Berkay Tekin), Mert Canpolat, Muhammet Şahin, Mustafa Köroğlu, Zekeriya Çakırca (Dk. 77 Kemal Temel), Okan Saraçoğlu (Dk. 65 Selçuk Öztürk), Abdulkadir Çelik (Dk. 65 Yunus Nas), Abdurrahman Emek, Kudret Oben Saraçoğlu, Fatih Yılmaz (Dk. 77 Mert Polat Keklik)

Goller: Dk. 4 (penaltıdan), Dk. 27 Emirhan Aydoğan, Dk. 17 Hasan Ayaroğlu, Dk. 30 Batuhan Kör, Dk. 76 Vefa Temel, Dk. 85 Hasan Sabri Karaca (Bursaspor) Dk. 25 Abdurrahman Emek (Ceyhanspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Emre Alan, Dk. 23 Fatih Yılmaz (Ceyhanspor) Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 72 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Bursaspor, sahasında Ceyhanspor'u 6-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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