Yalancı dostluk! Bonucci, Ronaldo'yu sırtından vurdu

Sezon başında yuvası Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Leondardo Bonucci'den gönderme geldi. Bonucci, Ronaldo'suz daha iyi bir yola girdiklerini ifade etti.

"RONALDO İÇİN OYNARDIK"

Kaptan Bonucci, "Eskiden Ronaldo için oynardık. Artık takım için. Şimdi Massimiliano Allegri ile Juventus ruhunu ve sıkı çalışmanın keyfini tekrar keşfettik" ifadelerini kullandı. Bonucci, Ronaldo'suz Juventus'un çok zorlanacağını söylemişti.

ARALARI İYİYDİ

Juventus'ta Bonucci, Ronaldo'nun en yakın olduğu futbolculardan biriydi. Bonucci'nin bu açıklamaları, Ronaldo'yu bir hayli şaşırtacak.

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