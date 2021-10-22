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Yalancı dostluk! Bonucci, Ronaldo'yu sırtından vurdu

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Juventus'un kaptanlarından Bonucci, Ronaldo'nun arkasından gönderme yaptı. Ronaldo'yu takımdayken yere göğe sığdıramayan tecrübeli futbolcu, "Ronaldo için oynardık, ama artık takım için oynuyoruz. Allegri ile Juventus'un ruhunu keşfettik" diye konuştu.

Sezon başında yuvası Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Leondardo Bonucci'den gönderme geldi. Bonucci, Ronaldo'suz daha iyi bir yola girdiklerini ifade etti.

Yalancı dostluk! Bonucci, Ronaldo'yu sırtından hançerledi

"RONALDO İÇİN OYNARDIK"

Kaptan Bonucci, "Eskiden Ronaldo için oynardık. Artık takım için. Şimdi Massimiliano Allegri ile Juventus ruhunu ve sıkı çalışmanın keyfini tekrar keşfettik" ifadelerini kullandı. Bonucci, Ronaldo'suz Juventus'un çok zorlanacağını söylemişti.

Yalancı dostluk! Bonucci, Ronaldo'yu sırtından hançerledi

ARALARI İYİYDİ

Juventus'ta Bonucci, Ronaldo'nun en yakın olduğu futbolculardan biriydi. Bonucci'nin bu açıklamaları, Ronaldo'yu bir hayli şaşırtacak.

Yalancı dostluk! Bonucci, Ronaldo'yu sırtından vurdu
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Yorumlar (1)
M. Tayyip Kök:Kıskançlıktan başka bir şey değil
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