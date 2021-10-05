Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü bulundu

Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik'te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi. 31 yaşındaki Tsoumanis'in boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış halde öldüğü belirtildi.

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi. Ölüm nedenini ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.

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