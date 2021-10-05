Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü bulundu
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın aktardığı habere göre; Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcu Nikos Tsoumanis, park halindeki aracında ölü bulundu. Futbolcunun boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkışmış şekilde aracında bulunduğu aktarıldı.
Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik'te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi. 31 yaşındaki Tsoumanis'in boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış halde öldüğü belirtildi.
ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi. Ölüm nedenini ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.
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