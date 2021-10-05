Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü bulundu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü bulundu

Haberler.com - Haberler | Spor

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın aktardığı habere göre; Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcu Nikos Tsoumanis, park halindeki aracında ölü bulundu. Futbolcunun boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkışmış şekilde aracında bulunduğu aktarıldı.

Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik'te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi. 31 yaşındaki Tsoumanis'in boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış halde öldüğü belirtildi.

Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü bulundu

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi. Ölüm nedenini ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.

Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü bulundu
Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Amelia Hamlin Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ersun Yanal Serdar Aziz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü bulundu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:53:53. #1.13#