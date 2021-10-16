Yıllar sonra itiraf etti! Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray Genel Kurulu'na damga vuran Falcao özrü

Galatasaray'da 2019 yılında koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan olağan genel kurulu toplantısı bugün yapıldı. Kürsüye çıkarak söz alan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, görev aldığı döneme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak'ın açıkalamaları şöyle:

"BEN ADA İÇİN GECEMİ GÜNDÜZÜME KATTIM"

"Ben hiçbir mahkemeye tek başıma gitmedim. Hiçbir mahkemeye kendi çıkarım için gitmedim. Her gittiğim mahkemeye, istinaf mahkemesine kendim gittim. Ben ada için gecemi gündüzüme kattım. Ben Galatasaray için yine o kapılara gitmek mecburiyetindeyim. Adayı halledeceğiz, bu benim sözümdür, namusumdur. Bu fotoğrafları boy boy burada göstermek hoş değil.

"ŞAHSIMA BİR ŞEY İŞLEMİŞSEM GENÇLİĞİM HARAM OLSUN BANA"

Galatasaray'a zarar veriyoruz! Bankalar yarın bize zorluk çıkartacak. Birçok kurumdan bize incelemeler gelecek. Şahsıma bir şey işlemişsem gençliğim haram olsun bana, yarını göremeyeyim!

"FALCAO GELİNCE BÜTÜN TÜRKİYE AYAĞA KALKTI"

7 sefer Berlin'e gittim Hamit Altıntop transferi için. Böyle transfer olmaz dedim Ünal Aysal Başkan'a. Hep beraber gittik, konuştuk. Çünkü Galatasaray'ın parası. Neticede Hamit'i aldık. Falcao gelince bütün Türkiye ayağa kalktı, başkan taraftar istiyor ben alacağım dedi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Talihsiz bir Falcao fotoğrafı ortaya çıktı. Ben bir gazeteciye falan vermedim çok yakın bir arkadaşıma verdim o fotoğrafı. Bunun için özür dilerim. Falcao için bir bonservis bedeli istediler. Falcao 5-6 milyon euro bedelle bir yere gitmem, ben Falcao'yum dedi.

"FALCAO'YA İMZA PARASI İÇİNDE YILLIK 5 MİLYON EURO VERDİK"

Babel'i sezon ortasında alırken 2,5 milyon euro imza parası verdik mi, Babel'e de buna yakın bir ücret ödedik mi ödedik. Herkes maaşından indirim yaptı mı yaptı. Falcao'dan 500 bin indirim yaptık mı yaptık. Andone, sakat haliyle indirim yaptı mı yaptı. O kovid döneminde 1 liraya girmeyen kulüpte indirim yapan oyunculara teşekkür ederim. Falcao'ya imza parası içinde yıllık 5 milyon euro verdik. Arkadaşlar bu transfer tutmadı. Dünya çapında bir santrfor alıyorsunuz, tutmuyor. Buna benim kadar kimse üzülmez. Uymadı Falcao. Başkan, tamamen taraftarın isteklerine arzularına dayanarak aldı. 2 yılda 10 milyon euro ödedik. Maç başları da vardı. Bu aldığı paralardan da 500 bin euro indirim yaptı, kovid döneminde almadı. Mahkeme kapılarında ada için gittiğim mahkemelerindeki fotoğrafımı burada göstermek yanlıştır."

Haberler.com - Spor Haberleri