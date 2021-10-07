Yıldız eskrimciler sezona iyi başladı

Macaristan ve Slovakya'da düzenlenen U17 Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvaları'nda yarışan milli eskrimciler kazandıkları kupalarla sezona iyi başladı.

Flöre, kılıç ve epe branşlarında Türkiye'yi temsil eden yıldız eskrimciler kazandığı kupa ve madalyalar ile 2021-2022 yurt dışı turnuva sezonuna iyi bir performansla başlayarak takımlarda iki birincilik, bir üçüncülük kupasının yanı sıra bireyselde de bir altın, bir de bronz madalya ile tamamladı.

Öte yandan eski başkan Müminhan Bilgin, Atalı'yı ziyaret ederek seçimler öncesi başarılar diledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri