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Yıldız eskrimciler Almanya'da boy gösterecek

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Yıldız eskrimciler Almanya'da boy gösterecek

Almanya'da hafta sonu düzenlenecek Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvalarında 28 milli sporcu piste çıkacak.

Almanya'da hafta sonu düzenlenecek Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvalarında 28 milli sporcu piste çıkacak.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, 30-31 Ekim'de Tauberbischofsheim, Esslingen ve Heidenheim'da olmak üzere üç farklı turnuva gerçekleştirilecek.

Tauberbischofsheim'da flöre branşında hem bireysel hem de takım müsabakalarında mücadele edecek sporcular arasında Bahar Deniz Acar, Neziha Aslı Aksoy, Fatima Zehra Anbarlılar, Ada Arıkan, Azra Arıkan, Zeynep Tuana Arslan, Elif Su Ay, Şevval Pelin Cantenar, Almıla Birçe Durukan, Filiz Ece Erdoğan, Pınar Gönenç, Duru Hayber, Elif Naz Hayber, Alisa İsbir, Ezgi Orakçı, Beril Turhanlar ve Elif Rana Yalçın yer alıyor.

Sporcular, organizasyonun ilk gününde bireysel, ikinci gününde ise takım halinde madalya mücadelesi verecek.

Esslingen'de yapılacak Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ise Türkiye'yi erkekler flörede ilk gün bireysel, ikinci gün takım müsabakalarında Emre Akıalp, Baran Çobanoğlu, Ekin Deniz Erol, Burak Alp Ersoy, Poyraz Ege İlman, Batuhan Mazlumoğlu, Ege Özdemir, Tan Sezer, Kayhan Sırmacı ve Hikmet Deniz Yıldız temsil edecek.

Heidenheim'da düzenlenecek Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Abdullah Efe Çavuş, yıldız erkekler epe kategorisinde yarışacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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