Hamit Altıntop'tan polemik yaratacak sözler! Norveç maçının suçlusu Şenol Güneş mi? - Haberler Spor
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Hamit Altıntop'tan polemik yaratacak sözler! Norveç maçının suçlusu Şenol Güneş mi?

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Pazartesi günü kritik Letonya deplasmanına çıkacak A Milli Takım'da yolculuk öncesi A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, çarpıcı ifadeler kullandı. Altıntop, "Bu takım 6 ay kan kaybetmiş. İnanılmaz geriye gitmiş. Çalışmamızdan memnunum. Gelecek günlerde, aylarda bunu hissedeceksiniz" diye konuştu. Altıntop'un bu sözlerinde Şenol Güneş'e gönderme olduğu yorumları yapıldı

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden teknik direktör Stefan Kuntz'la birlikte İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen A Milli Futbol Takımı, pasaport kontrollerinin ardından THY'ye ait özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket etti.

"BU TAKIM KAN KAYBETMİŞ"

Hamit Altıntop, Kuntz'un ilk maçına çıktığını vurgulayarak, "5-6 günlük çalışmadan memnunum. Bir şeyden emin olabilirsiniz. 5-6 günde konsantrasyonumuz, çalışma içeriğimiz o kadar değerli ve yoğundu ki gelecek günlerde, aylarda bunu hissedeceksiniz. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Güzel bir golle başladık. Sonradan maalesef Norveç takımı da iyi hazırlanmış. İyi şeyler yaptılar. Onları da burada tebrik etmek lazım. 1-1'lik skor bizi memnun etmiyor. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gerçeklerden bahsetmek lazım. Gerçekler de bu takım 6 ay kan kaybetmiş ve inanılmaz geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük" diye konuştu.

"FERDİ'Yİ HEP DESTEKLERİZ"

Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu konusuyla ilgili, ""Takımda bir mental çöküş var. Bunu görüyor ve hissediyoruz zaten. Ben Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm. Hakan aynı şekilde, Berkan aynı şekilde. Ferdi de buna dahil. Belki Türkiye için oynamadı, oynamayacaktır ama o kardeşimizi her alanda destekleriz" ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop'tan polemik yaratacak sözler! Norveç maçının suçlusu Şenol Güneş mi?
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