Spor yapan çocuklar hayatta daha mutlu ve başarılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spor yapan çocuklar hayatta daha mutlu ve başarılı

Spor yapan çocuklar hayatta daha mutlu ve başarılı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de pandemi nedeniyle uzun zamandır spor faaliyetlerinden uzak kalan çocuklar, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden hem spor hem de arkadaşlarıyla buluştu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de pandemi nedeniyle uzun zamandır spor faaliyetlerinden uzak kalan çocuklar, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden hem spor hem de arkadaşlarıyla buluştu.

Denizli'de yetiştirdiği futbolcuların yanı sıra katıldığı turnuvalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Çamlık FK, pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte eski hareketlerine geri döndü. Spor yapan çocukların her alanda çok daha başarılı olduğuna dikkat çeken kulüp idarecileri, velilere "Çocuklarınızı spora yönlendirin" diye çağrı yaptı.

Çocukların gerek fiziksel gerekse piskolojik ve sosyal açıdan gelişimleri için spor yapmalarının önemine değinen sporcu velisi Tayfun Tula, "Oğlum burada 4 yıldır antrenman yapıyor. Çamlık FK'nden son derece memnunuz. Burada çok vakitlerimiz geçti ve geçmeye devam edecek. Biliyorsunuz salgın sürecinden dolayı çocuklar yaklaşık bir yıldır spor yapamıyorlardı. Fiziksel olarak evde baya sıkıldılar. Tekrar bu pandemi sürecinin sona ermesi ile birlikte çocuklarımız Çamlık FK'nde antrenmanlara katılıyor ve çeşitli turnuvalara gidiyorlar. Burada verilen eğitim ve spor eğitiminden oldukça memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Çocuklarımız da zaten çok keyifli ve mutlular" dedi.

"Kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor"

Sporun çocuklara sayısız fayda sağladığını kaydeden Tayfun Tula, "Bir eğitimci olarak bütün velilere tavsiyem çocuklarına spor yaptırtsınlar. Onları sevdiği ve yetenek ve kabiliyetine göre yapabilecekleri spor dalına yönlendirsinler. Çünkü spor yapan bir çocuk ile yapmayan. Bir çocuk arasında o kadar çok fark var ki. Spor yapan çocukların kötü alışkanlıkları olmuyor. Zihinsel ve bedensel olarak gelişimlerini daha iyi sağlıyorlar ve çok daha mutlu oluyorlar. Böyle olunca toplumda sağlıklı ve daha güzel mutlu bireyler yetiştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Spor yapan çocuklar hayatta daha mutlu ve başarılı
Spor yapan çocuklar hayatta daha mutlu ve başarılı
Spor yapan çocuklar hayatta daha mutlu ve başarılı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Işın Karaca Hande Erçel Bülent Ersoy Haluk Levent
Spor Mert Günok Fatih Terim Rıza Kayaalp Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Spor yapan çocuklar hayatta daha mutlu ve başarılı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:30:24. #1.14#

title