Yakışmadı Falcao! Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı - Haberler Spor
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Yakışmadı Falcao! Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı

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Eski G.Saraylı Radamel Falcao'nun ülkesi Kolombiya ile F.Bahçeli Enner Valencia'nın ülkesi Ekdavor, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. 0-0 biten maçın son anlarında Kolombiya öne geçti. Falcao, rakip kaleci Dominguez'in karşısına geçip zıplayarak sevinç yaşadı. El hareketleri yaptı. Rakibin kalecisi Falcao'yu hakeme şikayet ederken 'Gol iptal' kararı geldi. Falcao çılgına döndü. Falcao, iptal kararıyla kaleci Dominguez'in yüzüne bakamadı.

Sakin ve centilmen karakteriyle bilinen Radamel Falcao, Kolombiya - Ekdavor karşılaşmasında herkesi şaşırtan hareketler yaptı. Fenerbahçeli Valencia'nın da oynadığı maça Falcao'nun hareketleri damga vurdu.

Yakışmadı Falcao! F.Bahçeli Valencia'nın da sahada olduğu maçta yaptığı saygısız hareketler tepki çekti

Kolombiya'da son saniyede Yerry Mina'nın attığı gol sonrası en çok sevinen isim Falcao oldu. Falcao, gol sevincinde rakip kalecinin karşısına geçip bir süre zıpladı. Kaleci Dominguez, hakeme Falcao'nun yaptıklarını anlatırken VAR'dan iptal kararı geldi. Ondan sonra tam tersi duygular yaşandı.

Yakışmadı Falcao! F.Bahçeli Valencia'nın da sahada olduğu maçta yaptığı saygısız hareketler tepki çekti

Golün iptal kararıyla Falcao, sinirden çılgına döndü. Kolombiya Milli Takımı, hakeme yoğun itirazlarda bulundu ama sonuç değişmedi. Falcao'nun tavırları Güney Amerika basınında sert eleştirildi. Sosyal medyada da ağır tepki yorumları yapıldı.

Yakışmadı Falcao! F.Bahçeli Valencia'nın da sahada olduğu maçta yaptığı saygısız hareketler tepki çekti

Yakışmadı Falcao! F.Bahçeli Valencia'nın da sahada olduğu maçta yaptığı saygısız hareketler tepki çekti

Yakışmadı Falcao! Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
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