Yakışmadı Falcao! Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı

Sakin ve centilmen karakteriyle bilinen Radamel Falcao, Kolombiya - Ekdavor karşılaşmasında herkesi şaşırtan hareketler yaptı. Fenerbahçeli Valencia'nın da oynadığı maça Falcao'nun hareketleri damga vurdu.

Kolombiya'da son saniyede Yerry Mina'nın attığı gol sonrası en çok sevinen isim Falcao oldu. Falcao, gol sevincinde rakip kalecinin karşısına geçip bir süre zıpladı. Kaleci Dominguez, hakeme Falcao'nun yaptıklarını anlatırken VAR'dan iptal kararı geldi. Ondan sonra tam tersi duygular yaşandı.

Golün iptal kararıyla Falcao, sinirden çılgına döndü. Kolombiya Milli Takımı, hakeme yoğun itirazlarda bulundu ama sonuç değişmedi. Falcao'nun tavırları Güney Amerika basınında sert eleştirildi. Sosyal medyada da ağır tepki yorumları yapıldı.

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