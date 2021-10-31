Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetini eleştirenlere verdiği cevapla gündemi salladı - Haberler Spor
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetini eleştirenlere verdiği cevapla gündemi salladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Spor dünyası, Cadılar Bayramı'nı kostümleriyle doyasıya kutladı. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de bu akıma katıldı. Kıyafetinden dolayı tepki gören Zeynep Demirel, "Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin" diye yanıt verdi, ortalık karıştı.

Dünyayı kasıp kavuran Cadılar Bayramı (Hallowen) akımına Türk ünlüler de dahil oldu. Birbirinden ilginç kıyafetlerle partiye katılan ünlü isimler sosyal medyaya damga vurdu. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de akıma katıldı. Ancak attığı fotoğraflardan daha çok konuşulacak 'tepki' açıklaması yaptı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetini eleştirenlere verdiği cevapla gündemi salladı

"EKONOMİYİ DERT EDİN"

Zeynep Demirel kostümlerini eleştirenlere sert sözlerle yüklendi. Demirel, "Aslında Cadılar Bayramı kökeni hristiyanlık öncesine, paganizme dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın altına çok sert yorumlar bırakıldı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetini eleştirenlere verdiği cevapla gündemi salladı

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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