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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ŞırnakHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir GirenteCizre Belediyespor: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim DemirFenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Emre Batur, Oliva, Oğulcan Yatgın,...

Salon: Şırnak

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

Cizre Belediyespor: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir

Fenerbahçe HDI Sigorta : Metin Toy, Emre Batur, Oliva, Oğulcan Yatgın, Hasan Yeşilbudak, Louati, Mousavieraghi, Muhammed Kaya

Setler: 18-25, 18-25, 22-25

Süre: 84 dakika (25, 29, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri
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