Vitor Pereira'dan taraftarı kızdıracak itiraf! Avrupa Ligi'ni gözden çıkardı

Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Royal Antwerp maçında da istediğini alamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla bazı taraftarları kızdırdı.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

"TECRÜBEYE VE İSTİKRARA İHTİYACIMIZ VAR"

"Benim için en önemli şey, bu takımda ruh var, iyi bir takımımız var. Bazen iyi oynadığımız bölümler oluyor, bazen düzeltmemiz gereken şeyler oluyor. 1 kişi bile bana bu takım koşmadı, denemedi diyemez, sorgulayamaz. Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz, 3 aydır buradayız. Tecrübeye ve istikrara ihtiyacımız var

"BİZİM HATALARIMIZI ANALİZ ETMEMİZ GEREKİYOR"

Olympiakos'un tecrübesi var, Frankfurt Bundesliga'da her hafta bu seviyede maçlar yapıyor. Türkiye iyi bir lig ama taktiksel olarak seviyesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi seviyesinde değil. Bizim hatalarımızı analiz etmemiz gerekiyor. Baskıyı kompakt yapamadık, sürekli geçişler oldu. Hatlar arasında boşluğu açtık, topu sürekli kaybettik, 1. dakikada gol yedik. Bunu bana sorabilirsiniz, maç buydu. İstediğiniz kadar bununla ilgili soru sorabilirsiniz. 2. yarıda ilk yarıya göre kompakttık, ilk yarıda baskıyı sergileyemedik. Takımda görmek istediğim görüntüyü 2-2 sonrasında gördüm. O dakikadan sonra baskı yaptık, oyunu düzelttik.

"GERÇEĞİ GÖRÜYORUM"

Bu kulüpte biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum. Şu anda tecrübemiz yok. Attila'ya 2 maçta 5 gol yediğimizi söylediniz. Trabzonspor maçında 70 dakika 10 kişi oynadık, yorulduğunuzda hata yapabilirsiniz. Bana futbolla ilgili soru sorabilirsiniz, başka bir şeyler ilgili değil."

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