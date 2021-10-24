Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Vitor Pereira bu maçta Antwerp karşılaşmasında oyundan çıktıktan sonra tepki gösteren Mesut Özil'i yedek bırakırken Pelkas'ı ilk 11'de başlattı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Kim-Min Jae'nin yerine ise defansta Novak, ileri uçta ise Valencia'nın yerine Serdar Dursun forma giyecek.
Geçen hafta liderliği Trabzonspor'a bırakan Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u devirip zirveyi takibi sürdürmek istiyor. Akdeniz ekibi ise daha önce hiç kazanamadığı Kadıköy'de sarı-lacivertlileri devirerek bir sürprize imza atmak istiyor.
FENERBAHÇE, 4 FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 3 maç ceza verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç men cezası verdiği Altay Bayındır da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin durumuna teknik ekip tarafından karar verilecek.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Fer, Umut Güneş, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou.