Van'da mali müşavirler sahaya çıktı

VAN (İHA) - Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın (SMMMO) 'Halı saha Futbol Turnuvası' başladı.

Van SMMMO Yönetim Kurulu tarafından geleneksel hale getirilen futbol turnuvası başladı. Muhasebeci ve mali müşavirlerden oluşan 8 takımın katılımıyla başlayan turnuva öncesinde etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, amaçlarının mesleki faaliyetlerin yanında, sportif faaliyetleri de yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Üçüncüsü düzenlenen turnuvaya 'Doğamızı koruyalım' mesajı ile çıktıklarını aktaran Şahin, "Geçen sene 'Van Gölünü koruyalım' mesajını vermiştik. Bu sene de 'Doğamızı koruyalım' mesajını veriyoruz. Çünkü doğa önemlidir. Doğayı korumazsak pandemi olur ve sağlıksız ortamlar oluşur. Bu nedenle başta ilimiz olmak üzere ülkemizi ve tüm doğa alanlarını koruyalım ve her tarafı temiz tutalım" dedi.

Maçların eleme usulü ile yapılacağını ve turnuva sonunda şampiyon olan takıma odanın kupasını vereceklerini dile getiren Şahin, "İnanıyorum ki maçlarımız centilmenlik havası içerisinde geçer. Ben spor sağlıktır, spor yaşatır şiarıyla tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN