Şampiyon boksör Ünsal Arık'tan hırsızlık suçlaması: Demet Evgar'a verdiğim Anıtkabir kemeri nerede?

Ünsal Arık'ın sosyal medyadaki hırsızlık paylaşımı ortalığı salladı. Avrupa şampiyonu boksör Arık, SMA hastası bir çocuk için oyuncu Demet Evgar'a verdiği kemere ulaşamadığını, hırsızlık yaşandığını iddia etti.

"YUH ARTIK"

Ünsal Arık, "Çalındı!!! Yuh artık... Yardım amacı ile verdiğim Anıtkabir Kemeri çalındı! Demet Evgar'a emanet ettim ve şimdi soruyorum, Atatürk'ün kemeri nerede?" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın ardından bir video yayınladı.

"BUNA HIRSIZLIK DERİM"

Arık, attığı Tweet'in açıklamasını videoda şu sözlerle yaptı: Kemeri SMA'lı aile için verdim. Açık artırmada satıldı. Bir rakam söylendi, ben vermeyeceğim rakamı. Atatürk'ün kemeridir o. Bana dediler ki Müzeye gideceğin gün, törene gideceğin gün o kemer sana geri verilecek. Hırsızlık olduğunu anladığımda geri ulaştım. Dedim ki, 'Lütfen bana kemerimi geri yollayın' dedim. Bana dedi ki 'Ben öyle değerli bir şeyi bilseydim asla almazdım. Ben sadece bağış yaptım.' Peki soruyorum; benim kemerim o şahısta değilse ve satılmadıysa kemerim nerede? Ben buna hırsızlık derim. Atatürk'ün kemeri nerede?

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