Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca soluğu savcılıkta aldı - Haberler Spor
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Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca soluğu savcılıkta aldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor
Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca soluğu savcılıkta aldı

Teknik Direktör Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, yüzde 50 karla para kazanacağını vaat eden arkadaşına 1 milyon 700 bin lira kaptırdı. Karan ve kardeşi, paralarını iade edeceğini söyleyen arkadaşlarının ortadan kaybolması sonrası soluğu savcılıkta aldı.

Teknik Direktör Ümit Karan, yüzde elli kârla para kazanacağını vaat eden arkadaşına 1 milyon 700 bin lira kaptırdı. Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, Ender S. isimli kişiyle arkadaşlık kurdu.

Ender S. iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda, bir medya grubuyla irtibata geçip broker'lığa başladığını ve Karan kardeşlerin yatırım yapması durumunda yüzde elli kazanç sağlayabileceğini söyledi.

Arkadaşının bu sözlerine inanan Karan kardeşler, toplamda 1 milyon 700 bin liralık bir ödeme yaptı. Ödeme yaptıktan sonra iki kardeş, çevresindeki diğer arkadaşlarının da çeşitli miktarda para yatırdığını öğrendi. Aradan aylar geçmesine rağmen Ender S., yatırımdan kâr elde ettiremediği gibi bir de anaparanın azaldığını söyledi.

Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca soluğu savcılıkta aldı

Karan kardeşler ve diğer arkadaşlarına paralarını iade edeceğini söyleyen Ender S., ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Karan kardeşler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ünlü teknik direktör ve kardeşinin yanı sıra toplamda 7 kişinin mağdur olduğunu belirledi.

Savcılık, olayın hukuki itilaf olduğunu belirterek soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Sabah'ın haberine göre Karan, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği ünlü futbolcunun itiraz kararını kabul etti. Soruşturma sürüyor.

Haberler.com - Spor Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca soluğu savcılıkta aldı - Haberler Spor
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