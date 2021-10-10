Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya ile Muğla arasında bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı" tamamlandı.

Seydikemer ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti önünden başlayan yarışa, 15 ülkeden 150 sporcu katıldı. Yarışçıların kıyasıya mücadele ettiği 58 kilometrelik etap, ilçe merkezinde sona erdi.

Yarışta erkekler genel klasmanda Yevhen Fılın birinci, Umut Göz ikinci, Erkan Güngör üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise birinciliği Ekin Ereke, ikinciliği Buse Yücel, üçüncülüğü Selda Nepton kazandı.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bisiklet yarışlarının ilçe tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise organizasyonun bölge ve kültürün tanıtılmasına katkı sağladığını, farklı sportif etkinliklerin Muğla'da yapılmaya devam edeceğini kaydetti.???????