Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı sona erdi

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Spor
Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı sona erdi

Antalya ile Muğla arasında bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı" tamamlandı.

ANTALYA (AA) - Antalya ile Muğla arasında bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı" tamamlandı.

Seydikemer ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti önünden başlayan yarışa, 15 ülkeden 150 sporcu katıldı. Yarışçıların kıyasıya mücadele ettiği 58 kilometrelik etap, ilçe merkezinde sona erdi.

Yarışta erkekler genel klasmanda Yevhen Fılın birinci, Umut Göz ikinci, Erkan Güngör üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise birinciliği Ekin Ereke, ikinciliği Buse Yücel, üçüncülüğü Selda Nepton kazandı.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bisiklet yarışlarının ilçe tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise organizasyonun bölge ve kültürün tanıtılmasına katkı sağladığını, farklı sportif etkinliklerin Muğla'da yapılmaya devam edeceğini kaydetti.???????

Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı sona erdi

Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı sona erdi

Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı sona erdi

Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı sona erdi

AA / Ali Rıza Akkır - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Emre Belözoğlu Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 15:29:40. #1.13#