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Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı başladı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Spor
Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı başladı

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı" başladı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı" başladı.

Kaş ilçesinde yaklaşık 500 sporcunun katıldığı yarışın startı, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş tarafından verildi.

Başkan Ulutaş, yaptığı konuşmada, Kaş'ta birçok spor etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını ve ilçenin tercih edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Antalya ve Muğla olarak 2 etaptan oluşan yarışın 58 kilometrelik Kaş-Patara etabını, kadınlarda Ekin Ereke birinci, Buse Yüce ikinci, Selda Nepton üçüncü erkeklerde ise Andriy Vasylyuk birinci, Yevhen Filin ikinci, Muhammed Erkan Erkan üçüncü olarak tamamlandı.

Yarış, yarın 48 kilometrelik Muğla etabıyla son bulacak.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Spor Haberleri
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