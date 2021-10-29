Ufuk Sarıca: Pınar Karşıyaka'da hedef bitmez

Son 3 yıldaki başarının sistemin getirisi olduğunu belirten Sarıca, "Bizim daha önce de 2012-2016 arasında başlangıç, gelişim, üzerine koyarak ilerleyiş ve daha büyük başarılara giden bir sistemimiz vardı. Kulüp 4 sene sonunda ilk kez Euroleague'e gitmişti. Açıkçası biz yine aynı sistemle başarıları elde etmeye devam edebildik. Sürdürülebilir başarı çok önemli. Esasında söylememiz gereken bu. Çünkü sporda günlük veya 3-5 maçlık, 3-4 aylık periyotlarda çıkışlar olabiliyor ama bizim bu sene 3'üncü senemiz ve 3 senedir hem Süper Lig'de hep ilk 3'ün içinde olan bir takım var, hep yukarıları paylaşan bir takım var hem de Avrupa'da oynadığı her kupada başarılı olan bir takım var. Avrupa'da pandemiden dolayı yarıda kalan sezonda biz kupaya çok yakındık. Geçen sene finalimiz var. Pek de favori gösterilmediğimiz bir dönemde final oynadık. Bu sene de kupaya iyi başlangıcımız var. Sonuçta söylemek istediğim sürdürülebilir başarıyı, devamlılığı sağlayabilmek önemli, biz de bunu sağladık" diye konuştu.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sezona 2 galibiyetle başladıktan sonra evinde Baxi Manresa'ya son anlarda mağlup olan Pınar Karşıyaka'da bu randevudan önce FIBA'dan geçen sezon Rusya'daki 8'li finaller nedeniyle gecikmeli olarak 2 maç ceza alan Ufuk Sarıca, cezanın zamanlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Grupta iki iddialı takımın liderlik mücadelesinde gecikmeli olarak açıklanan ceza nedeniyle parkede takımının başında olamayan, İspanyol temsilcisiyle 9 Kasım'da oynanacak maçta da benchte yer alamayacak Sarıca, "Zamanlama olarak çok şaşırtıcı ve manidar bir ceza. Ceza haziran ayında kesilmiş ama bize tam da Manresa'yla grubun 2 iddialı takımının liderlik mücadelesinde oynayacağımız 2 maç öncesi tebliğ edildi. Savunma hakkımızı, itiraz hakkımızı elimizden aldılar. Değişen statüyle liderlerin direkt son 16'ya çıktığı ligde böyle önemli bir dönemde, böyle bir cezayı kabul edemiyorum. Açıkçası şaşırmış ve üzülmüş durumdayım" açıklamasını yaptı.