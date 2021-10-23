UEFA, "Sansasyonel" başlığıyla paylaştı! Merih Demiral'ın akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Atalanta 2 farklı öne geçtiği maçta Manchester United'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada attığı golle yıldızlaşan milli futbolcumuz Merih Demiral, yaptığı müdahalelerle de dikkatleri üzerine çekti.

RASHFORD NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Merih Demiral'ın Manchester United'ın yıldızı Rashford'a yaptığı müdahaleyi "Sansasyonel" başlığıyla paylaştı. Milli futbolcumuzun o anlarına sosyal medyada binlerce beğeni yağdı.

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