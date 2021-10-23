UEFA, "Sansasyonel" başlığıyla paylaştı! Merih Demiral'ın akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın Manchester United maçındaki müdahalesini "Sansasyonel" başlığıyla paylaştı. Milli futbolcumuzun, İngiliz yıldız Rashford'un arkasından yetişerek yaptığı müdahaleye binlerce beğeni yağdı.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Atalanta 2 farklı öne geçtiği maçta Manchester United'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada attığı golle yıldızlaşan milli futbolcumuz Merih Demiral, yaptığı müdahalelerle de dikkatleri üzerine çekti.
RASHFORD NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Merih Demiral'ın Manchester United'ın yıldızı Rashford'a yaptığı müdahaleyi "Sansasyonel" başlığıyla paylaştı. Milli futbolcumuzun o anlarına sosyal medyada binlerce beğeni yağdı.
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