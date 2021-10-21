UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada sağ kanattan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Van Aanholt'un ortasında meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Maradishvili'nin şutu yandan dışarı gitti.

Stat: Lokomotiv Central

Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx

Lokomotiv Moskova: Guilherme xx, Maradishvili xx, Pablo xx, Jedvaj xx, Rybus xx, Beka Beka xx, Barinov xx, Tiknizyan xx, Kerk xx, Smolov xx, Zhemaletdinov xx

Yedekler: Daniil Khudyakov, Andrey Savin, Maksim Nenakhov, Aleksandr Silyanov, Dmitry Zhivoglyadov, Daniil Kulikov, Maksim Petrov, Sergey Babkin, Dmitry Rybchinsky

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Cicaldau xx, Babel xx, Barış Alper Yılmaz xx, Mostafa Mohamed xx

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Luyindama, Ömer Bayram, Morutan, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kart: Babel (Galatasaray)

-İHA-

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title