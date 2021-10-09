Mercedes ortayı yaptı, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı golü attı! Temizlik araçlı paylaşıma efsane yanıt - Haberler Spor
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Mercedes ortayı yaptı, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı golü attı! Temizlik araçlı paylaşıma efsane yanıt

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Spor
Mercedes ortayı yaptı, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı golü attı! Temizlik araçlı paylaşıma efsane yanıt

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1'in antrenman seansında etkili olan yağmuru kurutmak için piste çıkan Tuzla Belediyesi'ne ait araçlar gündem oldu. Mercedes'in sosyal medya hesabından antrenmanda etkisiz olan Russell ve Hamilton için Tuzla Belediyesi'nin araçlarının görseli kullanıldı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın paylaşımın altına pilotlara gönderme yaparak, "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" yazması dikkat çekti.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de heyecan, Türkiye Grand Prix'nde yaşanıyor. Bugün pilotlar sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirdiler. Bu sırada etkili olan yağış nedeniyle pist üzerinde oluşturduğu su birikintilerini temizlemek için Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları piste çıktı.

MERCEDES, BELEDİYENİN ARAÇLARI İLE ŞOFÖRLERE GÖNDERME YAPTI

Geçen sene de tüm dünyanın gündemine giren araçlar, bu sene de konuşulmaya başlandı. Formula 1'in son şampiyon takımı Mercedes'in antrenman seansında etkili olamayan Hamilton ve Bottas için Tuzla Belediyesi'nin Yol Süpürme Araçları'nın görselini kullanması sosyal medyada çok konuşuldu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçları ile güldüren gönderme

"ONLARIN YERİNE BİZİMKİLERİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUN?"

Başkan Yazıcı da Mercedes takımının Ceo'su Toto Wolff'e seslenerek; "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" dedi. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçları ile güldüren gönderme

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Gözde Nur Bayar
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Haber: Mercedes ortayı yaptı, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı golü attı! Temizlik araçlı paylaşıma efsane yanıt - Haberler Spor
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