Avusturayalı kadın futbolcudan tüyler ürperten cinsel taciz itirafları! Kariyerini bıraktı - Haberler Spor
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Avusturayalı kadın futbolcudan tüyler ürperten cinsel taciz itirafları! Kariyerini bıraktı

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Avusturayalı kadın futbolcudan tüyler ürperten cinsel taciz itirafları! Kariyerini bıraktı

Avustralyalı kadın futbolcu Lisa de Vanna, cinsel tacize uğradığını itiraf etti. Vanna, "Cinsel yönden taciz edildim. Zorbalığa da uğradım. Yaşadıklarım kabul edilemez. Kariyerime ara verince açıklayabiliyorum" dedi. Eski takım arkadaşı Elissia Carnavas ve antrenörü Rose Garofano sosyal medyadan destek verdi. Avusturalya Futbol Federasyonu, taciz iddiaları üzerine soruşturma açma kararı aldı.

Avustralyalı kadın futbolcu Lisa de Vanna'nın, profesyonel kariyeri boyunca birçok kez tacize uğradığına ilişkin iddiaları, ülkeyi salladı. Emeklilik kararı alan Vanna, futbol oynadığı dönemde takım arkadaşları tarafından birçok kez tacize uğradığını iddia ederek, "Cinsel yönden taciz edildim mi? Evet. Zorbalığa uğradım mı? Evet. Yaşadıklarım beni rahatsız etti mi? Evet. Herhangi bir spor organizasyonunda veya ortamda yaşadıklarım kabul edilemez. Profesyonellik dışı bu hareketler, midemi bulandırıyor. Kariyerime ara verince açıklayabildim" açıklamasını yaptı.

Tüyler ürperten cinsel taciz itirafı! Avusturayalı kadın futbolcu Vanna, emekli olunca yaşadıklarını anlattı

DESTEK GELDİ

Lisa de Vanna'nın iddialarına, eski takım arkadaşı Elissia Carnavas ve eski antrenörü Rose Garofano sosyal medyadan destek verdi. Rhali Dobson da profesyonelliğe geçtiği ilk dönemlerde benzer tacizler yaşadığını belirtti.

Son olarak Avustralya Futbol Federasyonu, kadın futbolcuların tacize uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu.

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