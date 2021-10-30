Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter'den sert mesaj: Bir danışmana verilen maaşla lig yönetilir

Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylarından Erman Kunter, Sözcü Gazetesi'nden Devrim Demirel'in sorularını yanıtladı. TBF'deki en büyük sorunun savurganlık ve şeffaflık bulunmaması olduğunu belirten Erman Kunter, "Bölgesel ligleri döndürebilecek rakam, bir danışmana maaş olarak ödeniyor" dedi.

Kunter'e sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

– Kendinizi şanslı görüyor musunuz?

– "Çok ümitliyiz. Kendimizi kazanmaya yakın görüyoruz. 6 haftalık dar bir periyotta çalışıldı. Mevcut başkan 5 yıldır görevde, işin içinde. Harun Erdenay da uzun süredir hazırlık yapıyordu, delegeleri tanımaları anlamında da. 1 haftamız daha olsaydı iyi olurdu.

– Nedir farkınız diğer adaylardan?

– Biz özel uçaklarla delege ziyaretine gitmiyoruz. Öyle yapıldığını duyuyoruz, biliyoruz. Tarifeli uçakla elbette zor oluyor ama sonuçta her yere yetiştik! Yüzde 85-90 delege ile bire bir temas ettik. 1 gün içinde bütün bir bölgeyi geziyoruz.

– Hidayet Türkoğlu'nun son 'Proje' hamlesi…

– Abdi İpekçi Spor Salonu için 'Damı akıyordu, depreme dayanıklı değildi' diyor. Bu, benim açımdan inandırıcı değil. Bakanla pozu 'Harun Erdenay'ı değil beni destekliyor' mesajı.

– Başkan seçilirseniz ertesi gün ilk yapacağınız iş?

– Şeffaflık konusuna çok önem veriyoruz. Gizli kapaklı hiçbir şey olmaması lazIm. Federasyonun bütün gelirleri herkes tarafından bilinmeli ve denetlenebilmeli. Biz seçimi kazanırsak ilk iş federasyonun bütçesini denetlemek (denetlettirmek) olacak.

– Bu süreçte rahatsız olduğunuz neler var?

– İlk günden bu yana 'liyakat, şeffaflık, katılımcılık' diyoruz. Bunu diğer iki adaydan henüz duymadım. Bunlar evrensel değerler. Bütün dünya şu anda şeffaf. Bugün Japonya'da ya da Finlandiya'da başbakan 100 doların hesabını veremeyince istifa ediyor. Liyakata gelince… 3'e 3 milli takım kuruldu. En basit örnek orada!

– Şeffaflık konusu…

– Şu anda yok. Hangi sponsor ne vermiş, kim ne almış? Lig hakları kaça satılmış? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bölgesel ligleri döndürebilecek rakam, bir danışmana maaş olarak ödeniyor! Savurganlık var.

– Alt liglerdeki kulüpler çok sıkıntılı…

– Anadolu'da takımların deplasmana gitmek için 2 bin lirası bile yok! Nalburdan, kuruyemişçiden para alıyorlar. O şekilde takımı deplasmana götürüyor. Formayı eşine dostuna yaptırıyor. Yöneticiler bundan 40 sene önce olduğu gibi formaları kendi evinde yıkatıyor. İstanbul'da bile yerel yönetimlerin otobüs tahsis ettiği kulüpler var.

– Savurganlık çok tartışılıyor…

– Danışmanlara telaffuz etmek istemediğim rakamlar ödeniyor. Belgrad'a özel uçakla gidiliyor. Makam aracı önden gönderiliyor! Bu artık savurganlığın sonu. Savurganlığı kaldırsak alt liglerdeki kulüplerin mali açıdan tüm derdi bitecek.

– Altyapıda sıkıntı çok…

– Altyapıyı kuruttular. Kulüpler muhatap bulamamaktan şikâyetçi. İstanbul'da bile altyapı kulüpleri bu sorunu yaşıyor. 'Başsız tavuk gibi dolaşıyoruz' diyorlar. Basketbol 28-29 ilde toplanmış. Diğer yerler kurumuş. Sosyal sorumluluk projesi kalmamış. Adamına göre bir yere 10 top diğer yere 50 top veriliyor. Bizde öyle bir şey olmayacak. Biz kutuplaştırıcı değiliz. Dünya görüşü ne olursa olsun biz her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Birleştirici olmaya çalışıyoruz.

– Size yaklaşım nasıl?

– Sıcak karşılanıyoruz ama çekingenlik de var. Bize yakın olduğunu bildiğimiz insanlar fotoğraf çektirmek istemiyor."

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