Türk Telekom: 71-59
SALON: EnkaHAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Semih Vural (xx), Burak Yılmaz (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Erolcan (xxx) 8, Aldridge (xxx) 11, Conger (xx) 8, Foreman (xxx) 27, Planinic (xxx) 10, Sinan (x), Boran (x) 2, Nusret (xx) 5, Metehan (x)TÜRK TELEKOM: Harrison (xxx) 22, Samet (x) 2, Dawkins (xxx)...
SALON: Enka
HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Semih Vural (xx), Burak Yılmaz (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Erolcan (xxx) 8, Aldridge (xxx) 11, Conger (xx) 8, Foreman (xxx) 27, Planinic (xxx) 10, Sinan (x), Boran (x) 2, Nusret (xx) 5, Metehan (x)TÜRK TELEKOM: Harrison (xxx) 22, Samet (x) 2, Dawkins (xxx) 10, Can Uğur (x), Johnson (xxx) 14, Berk (xx) 8, Ellis (x) 1, Dorukhan (x) 21.PERİYOT: 23-18İLK YARI: 37-34
ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 4 maçını kaybeden Aliağa Petkimspor, evinde Türk Telekom'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı: 71-59.
Ev sahibinde Foreman 27 sayıyla maçın yıldızı oldu. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyodu 23-18, ilk yarısı 37-34 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta farkı 7 sayıya çıkaran Petkimspor, son 10 dakikalık bölüme 54-47 önde girdi. Dördüncü periyotta 66-53'le 13 sayılık üstünlüğü bulan Aliağa ekibi, son bölümde hata yapmayıp salondan galip ayrıldı. Petkim'de maç öncesi apandisit ameliyatı olan Browne forma giyemedi.