Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı - Haberler Spor
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Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı

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Kulüpler Birliği, Nihat Özdemir ve Serdar Tatlı'nın da katıldığı toplantıda 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi. Sunulan listede Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın isimlerinin olduğu öğrenildi.

Kulüpler Birliği, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında, MHK'nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını ve Tff'ye ileteceklerini bildirmişti.

Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı

İddiaya göre Kulüpler Birliği, TFF'den 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi.

Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı

Bu isimlerin Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın olduğu ileri sürüldü.

Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı

TFF dün yaptığı açıklamada; hakemlerin itibarının zedelenmemesi adına kulüplere bildirilerde sağduyu çağrısı yapmıştı.

Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı

Fenerbahçe'nin de, geçen sezon Konya ve bu sezon Trabzon maçında problem yaşadığı Ali Palabıyık için harekete geçmesi bekleniyor. Hakem atamalarında devrim niteliğinde kararlar uygulamaya girecek.

Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı

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Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı
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Son Dakika: TFF, başta F.Bahçe olmak üzere hakemleri eleştiren kulüpleri uyardı: Dikkatli olun

Son Dakika: TFF, başta F.Bahçe olmak üzere hakemleri eleştiren kulüpleri uyardı: Dikkatli olun
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Yorumlar (2)
cüneyt dönmez:Sorun hakemlerde değil, federasyon görevden alınmalı.
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Yunus Deliorman :yetmez ama EVET
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