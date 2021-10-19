Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı
Kulüpler Birliği, Nihat Özdemir ve Serdar Tatlı'nın da katıldığı toplantıda 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi. Sunulan listede Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın isimlerinin olduğu öğrenildi.
Kulüpler Birliği, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında, MHK'nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını ve Tff'ye ileteceklerini bildirmişti.
İddiaya göre Kulüpler Birliği, TFF'den 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi.
Bu isimlerin Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın olduğu ileri sürüldü.
TFF dün yaptığı açıklamada; hakemlerin itibarının zedelenmemesi adına kulüplere bildirilerde sağduyu çağrısı yapmıştı.
Fenerbahçe'nin de, geçen sezon Konya ve bu sezon Trabzon maçında problem yaşadığı Ali Palabıyık için harekete geçmesi bekleniyor. Hakem atamalarında devrim niteliğinde kararlar uygulamaya girecek.
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