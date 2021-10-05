TÜRASAŞ çalışanları uzun aradan sonra yeşil sahalara geri döndü

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.(TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü çalışanlarının en son 2015 tarihinde düzenlediği halı saha turnuvası yıllar sonra tekrardan canlandı.

TÜRASAŞ çalışanların fabrika içi aidiyet duygusunun gelişmesi ve birbirleriyle olan iletişimin kuvvetlenmesi amacıyla futbol turnuvaları 6 yıl aradan sonra tekrardan düzenlendi. 4-25 Ekim tarihleri arasında Demirspor Halı Sahası'nda gerçekleştirilecek olan turnuvada 10 farklı takım forma terletecek ve kazanan takıma çeşitli ödüller verilecek.

Kalite kontrol takımından komite sorumlusu Ahmet Önge, "Fabrikanın aidiyet duygularının gelişmesi için bir sonbahar turnuvası düzenlemeye karar verdik. Bu turnuva TÜRASAŞ çalışanları için inşallah dostluk, kardeşlik, barış, aidiyet duygularını içerecektir. En son 2015 yılında fabrikamızın içerisinde abilerimizin ve ustalarımızın düzenlediği, şölen havasındaki geçecek, gelecek yıllarda geleneksel olacağını umut ettiğimiz bu turnuva ile TÜRASAŞ çalışanlarının birlik ve beraberliğini perçinleyeceğinden böyle bir etkinliği gerek sponsor gerek komite üyeleri gerek hakem gerek izleyici olarak yer alan herkese teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi. - ESKİŞEHİR