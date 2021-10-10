Transfer savaşı çıkacak! Süper Lig'in devleri, Sivas'ın yıldızı için karşı karşıya

Süper Lig'in ara transfer döneminde devler karşı karşıya gelecek. Yunanistan'da ortaya atılan bir iddiaya göre Sivasspor'un savunmacısı Dimitris Goutas, ocak ayında İstanbul'un yolunu tutabilir.

İSTANBUL'UN DEVLERİ, GOUTAS İÇİN SIRAYA GİRDİ

Takvim'in Yunan medyasından aktardığı habere göre; Ligimizde bir süredir var olan Yunan futbolcu furyası, Trabzonsporlu Bakasetas ile başlamış ve Pelkas, Siopis gibi yıldızlarla devam etmişti. Bununla beraber Sivasspor'un, sezon başında Atromistos'tan bedelsiz kadrosuna kattığı Dimitris Goutas ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandığı kaydedildi. Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'un 27 yaşındaki stoperini takibe aldı ve transfer için nabız yokluyor.

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