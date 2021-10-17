Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın - Haberler Spor
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Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen maçı hakemi Ali Şansalan'ı yerden yere vurdu. Dilmen yaptığı açıklamada, "Nwakaeme'ye 30 saniye bakarak sarı kart göstermeyerek kafa gitti onun. Emin ol Ali Şansalan neden kırmızı kartla attı demiyorum, neden penaltı da demiyorum ama sen hakem olarak kural tanımaz bir hakemsin" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi devirerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Şansalan verdiği kararlarla tartışma konusu oldu. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında maçın hakemini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Şansalan'la ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"KURAL TANIMAYAN HAKEM SARI KART DA VERİR PENALTI DA VERİR"

"Bu maçı da hakem üzerinden yürütmemek lazım diye demagoji yapmam. Maç, hakemin verdiği yanlış kartla bitti. Ali Şansalan öyle bir depar attı ki, Usain Bolt'u geçer. Zaten Nwakaeme'ye 30 saniye bakarak sarı kart göstermeyerek kafa gitti onun. Emin ol Ali Şansalan neden kırmızı kartla attı demiyorum, neden penaltı da demiyorum. Ama sen hakem olarak kural tanımaz bir hakemsin. Çünkü sen VAR TV odasına kadar gelen kaleciye kart gösteremiyorsun. Kural tanımayan hakem sarı kart da verir penaltı da verir. Nwakaeme'ye gösteremeyip aynısını Gustavo'ya gösteriyorsan kural tanımazsın.

"FENERBAHÇE FORMATINI DEĞİŞTİRMELİ"

Maçın 1-1 bitme ihtimali yoktu, ben adımın Rıdvan Dilmen olduğu gibi bunu biliyorum. O yüzden kaybeden kulüp olarak üzülmesinler. Tekrar söylüyorum Fenerbahçe formatını değiştirmeli, ortalama maçlardan çıktı zor bir döneme girdi. Bu kayıplar normal ama Fenerbahçe camia olarak çok kolay atılacak bir camia olmadığı bilinmeli"

Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın
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Haber: Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın - Haberler Spor
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