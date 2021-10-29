Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla namağlup serisini 11 maça çıkaran ve puanını 27'ye yükselten Trabzonspor zirve koltuğundaki yerini korudu. Ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

9'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına atılan topa yetişmeye çalışan Gervinho, reklam panolarına çarptı. Sakatlık sonucu Gervinho oyuna devam edemedi ve yerini Cornelius'a bıraktı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Spor Haberleri

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