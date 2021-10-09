Trabzonspor, 19 yaş altı takımını 4-0 yendi - Haberler Spor
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Trabzonspor, 19 yaş altı takımını 4-0 yendi

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, 19 yaş altı takımını 4-0 yendi

Trabzonspor, 19 yaş altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Trabzonspor, 19 yaş altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu kadroyla çıkan bordo-mavililerin, 19 yaş altı takımı karşısındaki gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.

Müsabakada forma giymeyen oyuncular, yan sahada yaptıkları antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili futbolcular, 11 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, 19 yaş altı takımını 4-0 yendi

Trabzonspor, 19 yaş altı takımını 4-0 yendi

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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Haber: Trabzonspor, 19 yaş altı takımını 4-0 yendi - Haberler Spor
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