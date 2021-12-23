Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1

60. dakikada kontratağa çıkan Kayserispor'da Mustafa'nın pasında topla buluşan Onur'un sağ kanattan vuruşunu kaleci Ertaç kurtardı.

68. dakikada Kemen'in rakip ceza sahasına yolladığı topu kapan Onur'un sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

73. dakikada Yeni Malatyaspor'un geliştirdiği atakta Mounir'in ara pasında topu alan Tetteh'in ceza sahasında dönerek çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.

90 +1. dakikada Kayserispor'da Thiam'ın sol kanattan kale direğine yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulunan Mustafa Pekdemek'in sol çaprazdan dönerek şutu ağlara gitti. 2-2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kamil Çetin xx, Candaş Elbil xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Sadık xx, Wallace xx, Haddadi xx, Ndong xx (Mallan dk. 68 x), Aabid xx, Mustafa xx, Mounir xxx, Adem xx, Tetteh xx (Kubilay dk. 86 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Eyüp, Awuku, Mert, Muhammed, Nshimirimana, Mert Miraç, H. Osman

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kayserispor: Lung x, Onur xx, Hosseini x, Uğur x, Kolovetsios x (Yasir dk. 78 x), Carole x (Gavranovic dk. 46), Emrah x (Mustafa dk. 46 x), Attamah x, Gustavo x (Oliver dk. 65 x), Thiam x, Gökhan x (Carlos dk. 65 x)

Yedekler: B. Bayazit, Ramazan Civelek, Miguel Cardoso, İbrahim, Emre

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Mounir (dk. 25), Adem (dk. 36) (Y. Malatyaspor), Gavranovic (dk. 56), Mustafa (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Wallace, Sadık (Y.Malatyaspor), Gustavo, Onur, (Kayserispor) - MALATYA

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'de tarihi olay! Yeni Malatya Başkanı hakemlere saldırmak için sahaya daldı

Süper Lig'de tarihi olay! Yeni Malatya Başkanı hakemlere saldırmak için sahaya daldı

 Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi

Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi

 Kara Kartal taraftarı önünde galibiyet hedefliyor! Beşiktaş-Göztepe maçı başladı

Kara Kartal taraftarı önünde galibiyet hedefliyor! Beşiktaş-Göztepe maçı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title