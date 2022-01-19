Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Visca'nın topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

44. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topu önüne alan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45. dakikada Hayrullah'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top Uğurcan'da kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre İyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen x (Puchacz dk. 32 x), Hugo xx, Denswil xx, Berat Özdemir xx, Dorukhan xx, Bakesetas xx, Abdulkadir Ömür x (Yusuf Erdoğan dk. 32 x), Vısca xx, Cornelius x

Yedekler: Erce, Siopis, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Sorumlu: Orhan Ak

GZT Giresunspor: Okan xx, Hayrullah xx, Diarra xx, Perez xx, Behiç xx, Zeki Yavru xx, Flavio xx, Süleymanov xx, Diabate xx, Serginho xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Onurcan, Gökhan, Arda, Balde, Champness, Douglas, Sergen, Furkan, Fatih Yılmaz, Metin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kart: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Hüseyin Türkmen, Giresunspor, Trabzonspor, Spor, Güncel, Haber

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