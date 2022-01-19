Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Serdar'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Lung'un kucağında kaldı.
18. dakikada sol kanattan hareketlenen Yasir'in ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde savunma tarafından uzaklaştırıldı.
29. dakikada sol kanattan topu süren Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
43. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine gelen Emre'nin vuruşunda top dışarı çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Volkan Bayarslan xxx, İlker Takpak xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx
Kayserispor: Lung xxx, Hosseini xx, Cardoso xx, Mustafa xx, Gökhan xx, Uğur xxx, Mario xx, İbrahim xx, Onur xx, Yasir xxx, Abdulkadir xx
Yedekler: Cenk, Bilal, Attamah, Kemen, Emrah, Mane, İlhan, Ramazan, Arif, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Hasan Ali xx, Silva xxx, Aleksic xx, Serdar xx (Emre dk. 31 x), Fredrik xx, Deniz xx, Tolga xxx, Youssuf xx, Okaka xx, Junior xxx
Yedekler: Muhammed, Deniz, Ravil, Epureanu, Nacer, Şener, Metin, Lima, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
(Eren Kan - Yüksel Yıkılmaz/İHA)