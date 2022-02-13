Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Çağan Kayra Erciyas'ın geri pasında araya giren Umut Bozok'un ceza yayının solundan vuruşunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Evren Eren Elmalı'nın sol kanattan pasında ceza yayında topla buluşan Rayane Aabid'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

25. dakikada sağ kanattan Mamadou Fall'ın ortasında ceza sahası içinde Umut Bozok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

27. dakikada hızla çıkan Alanyaspor'da Daniel Candeias'ın sağ kanattan pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Oğuz Aydın'ın kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Ertuğrul meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

42. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'ten seken topa Wilson Eduardo'nun röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergjonaj xx, Ryan Donk xx, Tarkan Serbest xx, Evren Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Mamadou Fall xx, Rayane Aabid xx, Haris Hajradinovic xx, Ahmet Emin Engin xx, Umut Bozok xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Michal Travnik, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Jackson Muleka, Uros Spajic

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Çağan Kayra Erciyas xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Ahmet Gülay xx, Novais xx, Daniel Candeias xx, Emirhan Aydoğan xx, Efkan Bekiroğlu xx, Oğuz Aydın xx, Wilson Eduardo xxx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Leroy Fer, Umut Güneş, Erencan Yardımcı, Diedhiou, Awaziem, Milunovic, Miha Mevja, Cristian Borja, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Wilson Eduardo (dk. 42) (Aytemiz Alanyspor)

Sarı kartlar: Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor) - İSTANBUL